Isola 2022, Alvin spegne le luci della Palapa e commuove tutti (anche Ilary): «Ha ragione Totti, sei unica»

Isola 2022, Alvin spegne le luci della Palapa e commuove tutti, anche Ilary: «Ha ragione Francesco, sei unica». Una chiusura particolamente emozionante da parte dell'inviato durante la diretta della finale di lunedì 27 giugno. L'edizione più lunga nella storia del reality.

Come ogni reality che si rispetti lo spegnimento delle luci segna la chiusura ufficiale del programma. Se al Grande Fratello a spegnere le luci della casa sono i "vipponi", all'Isola dei Famosi tocca all'inviato. E' toccato dunque ad Alvin il compito di emozionare il pubblico a casa e ci è riuscito.

Senza timore di essere smentiti Alvin ha dimostrato ancora una volta che non ci si può improvvisare inviati e che la professionalità non è scontata, ma se c'è si vede tutta. Il feeling tra lui e la conduttrice è stata la ciliegina sulla torta. Amici da anni hanno scherzato e soprattutto cavalcato l'onda della finta polemica che li voleva nemici per tutta la durata di questa lunghissima edizione.

Niente di più falso, il rapporto tra Alvin e Ilary e più saldo che mai e l'inviato dedica proprio a lei l'ultimo saluto prima di congedarsi dal pubblico: «Ha ragione Francesco, sei unica. Ti voglio bene»

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 08:18

