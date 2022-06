Isola 2022, Mercedesz perde la finale ma ritrova la mamma Eva Henger: «Lo desideravo da tanto»

Isola 2022, Mercedesz perde la finale ma ritrova la mamma Eva: «Lo desideravo da tanto». Dopo Marialaura, Luca "castiga" al televoto, per una manciata di voti, anche la piccola di casa Henger. Per lei però c'è un premio più grande grazie alla sorpresa ricevuta durante la finalissima di lunedì 27 giugno.

leggi anche > Isola 2022, Marialaura eliminata e delusa: «Luca mi ha pugnalata alle spalle»

Durante la finale dell'Isola dei Famosi 2022 tutti i naufraghi hanno ricevuto una sorpresa speciale. Per Mercedez in collegamento c'era la mamma Eva Henger con cui da tempo non ha un buon rapporto. Eva tra l'altro è reduce da un gravissimo incidente d'auto in cui ha rischiato la vita ed è stata proprio lei a convincere la figlia a partire comunque per l'Isola.

«Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto l'isola - Ha esordito Eva salutando la figlia - Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa, lo sai che siamo cocciute tutte e due mi dispiace non esserci viste per tanto tempo soprattutto per colpa mia. Avrei divuto risolvere la situazione in modo diversa e spero che riusciremo a superare quelle cose dette e fatte».

Mercedesz è incredula: «Mia madre mi ha appena chiesto scusa? Non ci posso credere, non so se lo sapete ma mia madre non mi ha mai chiesto scusa nella sua vita...fa un effetto stranissimo. Grazie era una cosa che desideravo tanto. Quest'Isola è magica».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 00:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA