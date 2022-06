Isola 2022, Marialaura eliminata e delusa: «Luca mi ha pugnalata alle spalle». L'ex di Paolo Brosio ha perso al televoto con l'ex nuotatore durante la finale di lunedì 27 giugno e così sembra essere molto sul nascere il flirt che sembrava stesse sbocciando sull'Isola.

A sorpresa durante la finale dell'Isola dei Famosi Mercedesz e Marialaura si sono spalleggiate nonostante gli scontri dei giorni scorsi. La figlia di Eva henger al momento decisivo ha scelto di mandare al televoto Luca e non la sua "nemica". «Non avrei mai scelto Nicolas o Carmen - ha spiegato Mercedesz - La mia scelta era tra Marialaura e Luca. Lui l’ho rivalutato ma volevo sdebitarmi con Marialaura per avermi salvato la volta scorsa. Ho scelto in base a questo».

Se Vladimir non crede a queste giustificazioni «Io non so cosa ho vista nel daytime. Marialaura ha parlato male di Mercedesz e poi fa la carina e ora lei la salva, ditelo che c'è un strategia». A ristabilire l'equilibrio ci pensa Luca. Daffrè infatti sceglie di andare al televoto proprio contro Marialaura: «Ha detto che tra me e la vittoria sceglie la vittoria e allora andiamo verso questo televoto».

La De Vitis è sorpresa ed estremamente delusa :«Mi ha pugnalata alle spalle perchè nei giorni scorsi ci siamo detti delle cose, era meglio se avesse detto che non voleva andare al televoto contro due forti»

