Tg1 e RaiSport, il giro di valzer delle conduzioni

Non cambia solo il mondo ma cambiano anche quei luoghi comuni figli di vecchi stereotipi. Donne sull’orlo di una crisi di nervi si può trasformare in donne al comando che decidono i cambiamenti (e la crisi di nervi, invece, la fanno venire a qualcun altro). La Rai è un’azienda che ha dato e sta dando incarichi importanti alle donne manager. A Viale Mazzini il presidente è donna (Marinella Soldi), ma sono donne ai vertici anche Monica Maggioni (Tg1), Simona Sala (Tg3), Alessandra De Stefano (RaiSport), Maria Pia Ammirati (RaiFiction), Paola Marchesini (Radio2), Angela Mariella (Isoradio), Elena Capparelli (RaiPlay e Contenuti digitali), Silvia Calandrelli (RaiCultura), Roberta Enni (RaiGold).

Oggi ci soffermiamo su due direttrici – Maggioni e De Stefano - che sono alle prese con dei cambiamenti quasi epocali in due redazioni come il Tg1 e Raisport da sempre considerate “impegnative” da gestire. Un giro di valzer deciso dalle due responsabili che rivoluziona gli assetti redazionali, gli incarichi e le conduzioni, creando nuove aspirazioni ma anche malcontenti da parte di chi per anni è stato un volto conosciuto.

Al Tg1 il ventilatore è diventato un vortice. Alcune conduttrici della fascia del mattino sono state rimosse o trasferite altrove (Adriana Pannitteri; Micaela Palmieri e Dania Mondini ora in conduzione notturna, Susanna Lemma spostata al servizio politico), altre invece promosse alla conduzione delle 13.30 (Paola Cervelli, Isabella Romano). La vecchia guardia – a eccezione di Francesco Giorgino promosso vicedirettore e rimasto in conduzione alle 20 – ha subito clamorosi scossoni: ai vicedirettori Filippo Gaudenzi e Angelo Polimeno Bottai non sono stati rinnovati gli incarichi (a quest’ultimo è stata assegnata una conduzione dell’edizione della notte), Natalia Augias non è più il capo del politico (ruolo attualmente ricoperto a interim dalla direttrice Maggioni), il capo degli esteri Lucia Duraccio è stata spostata alla guida del nuovo servizio Ambiente, il capo dell’economico Michele Renzulli è ora il capo della segreteria di redazione. Nicola Rao è un nuovo vicedirettore e Giorgia Cardinaletti e Senio Bonini dovranno curare gli approfondimenti del mattino durante l’estate.

A RaiSport la girandola ha raggiunto grandi velocità. La vecchia guardia ha subito qualche scossa: Paola Ferrari non sarà più con la Nazionale (ma avrà un programma tutto suo la domenica pomeriggio), Marco Civoli va in pensione, Jacopo Volpi non dovrebbe più essere il conduttore della Domenica sportiva. Alessandro Antinelli dopo anni di bordo campo ha conquistato la poltronissima di caporedattore centrale e con Lele Adani commenterà da studio la Nazionale. Nella redazione olimpica promossa caporedattore centrale Arianna Secondini. Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro confermati telecronisti della Nazionale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 18:59

