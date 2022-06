Giorgino non molla il Tg1 per il talk di Rai2. Chi lo condurrà? Infante le prova tutte, Parisella bocciata

Francesco Giorgino non ci pensa proprio a lasciare la vicedirezione del Tg1 e la conduzione delle ore 20 per un talk in prima serata su Rai2, quello che era stato pensato per Ilaria D’Amico e che ora ha la conduzione vacante. L’indiscrezione pubblicata da Lapresse sulla scelta del giornalista del Tg1 per rimpiazzare l’ex conduttrice di SkySport sembra una fakenews destinata a cadere nel vuoto perché Giorgino è attaccato alla poltrona del Tg1 come pochi. Sono anni che – grazie anche alle sue giravolte degne di un acrobata – riesce sempre a resistere in prima fila, uno dei conduttori più noti delle 20 e anchorman negli speciali politici. Se poi riuscisse a guardare per tempo la telecamera che lo inquadra sarebbe cosa buona e giusta, ma del resto nessuno è perfetto.

Giorgino non è mai stato contattato per il talk di Rai2, probabilmente è stata una candidatura buttata lì da qualcuno. Ovviamente con Giorgino che resta ancorato alla sua nomina, salta la promozione a vicedirettore del suo collega Primozich che sembrava il successore destinato, anche lui in quota Lega.

Chi condurrà il talk di Rai2? Di sicuro non Francesca Parisella, reduce dal flop clamoroso di Anni20. Si sta agitando molto Milo Infante per ottenere la pole position, anche perché il suo programma Ore14 sembra destinato a saltare. Ma siamo sicuri che si farà questo talk in prima serata su Rai2? O forse i vertici ci ripenseranno?

