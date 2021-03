Cara fiction quanto sei bella, ma quanto mi costi

Se Dustin Hoffman non sbaglia un film bisogna dire che RaiFiction non sbaglia un colpo. Le serie stanno consolidando il primato di Rai1 come rete più vista anche in prima serata. Il vantaggio su Canale 5 è cospicuo (oltre 4 punti di share e un milione e 300 mila teste di ascolto medio nel mese di febbraio 2021). Certo, va fatto pure un discorso di prezzi. La Rai spende molto per le fiction che costano dalle 800/900 mila euro fino al milione e trecentomila a puntata. Resta difficile pensare che l’incasso degli spot pubblicitari in onda durante la puntata possano raggiungere il milione di euro, coprendo così la spesa. Ma c’è il canone a compensare il disavanzo.

Discorso che non può permettersi Canale 5 come tv commerciale. La prima serata è un po’ il tallone di Achille del Biscione che va fortissimo nelle fasce del mattino (17%) e del pomeriggio (16%) per poi raggiungere la media del 14% dalle 20.30 alle 22.30, percentuale che risale fino al 16% dalle 22.30 alle 2 di notte grazie al protrarsi dei reality che pescano share negli ultimi minuti.

La pubblicità di Mediaset ripaga gli sforzi economici delle produzioni dell’intrattenimento o delle partite di Champions. E non potrebbe essere diversamente visto che stiamo parlando di una tv commerciale.

Ecco perché in qualche giorno della settimana conviene mandare in onda a costo zero una replica della fiction con la Ferilli o un film di Checco Zalone all’ennesimo passaggio. Anche se fanno il 10%. Tanto tutta la pubblicità che entra in quella serata è incasso puro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 15:31

