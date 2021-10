GFVip, diretta dodicesima puntata: Raffella Fico eliminata

di Ida Di Grazia

GFVip, diretta dodicesima puntata: guerra fredda tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Non mancheranno poi sorprese più o meno eclatanti per gli inquilini della Casa come Soleil Sorge e Giucas Casella. La cronaca minuto per minuto della puntata di venerdì sera su Leggo.it.

GRANDE FRATELLO VIP, LA DIRETTA DELLA DODICESIMA PUNTATA SU LEGGO.IT

00.22 Sorpresa per Manuel Bortuzzo, Alfonso gli fa trovare l'amato pianoforte

00.09 Si continua con lo scherzo a Giucas Casella

23.58 si ritorna all'esito del televoto. Ad abbandonare la casa del grande Fratello Vip è Raffaella Fico per la gioia di Soleil

23.52 Clip sulla sfilata di moda della casa

23.44 Sorpresa per Soleil, c'è la mamma Wendy

23.39 Soleil «Avevo 16 anni e Kevin 18, è nato subito questo amore che è durato purtroppo poco più di un anno. Ho passato tutta la mia vita pensando che avrei potuto salvarlo,finchè non ho realizzato che non era colpa mia. Io ho cercato di fare il possibile, in un momento in cui era da solo con le sue fragilità non poteva esserci nessuno con lui. Questo rapporto ha modificato il mio rapporto più che con gli uomini con la vita, ed è uno dei momenti che ha dato il via ad una nuova vita»

23.35 Soleil in mistery room, clip sulle lacrime di queste settimane e il racconto do un suo ex fidanzato Kevin scomparso dopo un'overdose

23.25 Alessandro deve andare via, inizia il teatrino della Cipriani

23.17 La madre di Nicola, Patrizia Mirigliani ha pubblicato un pst su Instagram con la scritta "n.f.p.i.g". Potrebbe essere "Non farti prende in giro". Miriana «Da madre io la capisco»

23.12 Tra Miriana e Nicola ci sono alti e bassi. La trevisa lo accusa di non riuscire ad avere un dialogo con lui

22.48 Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, è un nuovo concorrente della casa?

22.30 Polemica sulle lacrime di Soleil. Per la Fico è tutto falso «Parla di te, non hai nulla da raccontare»

22.22 Tra Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo, la prima a salvarsi è Miriana Trevisan

22.14 Clip sul mistero dell'età di Giucas Casella. Casella confessa: «All'anagrafe ho 70 anni, ma uno studio scientifico dice che bisogna togliersene almeno 20»

22.03 Carmen: «Assolutamente non era mia intenzione fare un riferimento a lei, ma alla mia vita. Lei ha detto tu sei stata bene senza di me e io senza di te, ma giuro che parlavo della mia vita. Stabdo vicino a Katia per un mese e mezzo, lei è l'ultima persona da cui mi aspettavo mi chiamasse ipocrita e pettegola»

22.02 Ricciarelli «Non è vero che non perdono, ho già perdonato, ma sono convinta di avere ragione. Dopo il racconto che avevamo fatto sulla mia vita non me l'aspettavo. Ho esagerato nell'enfasi e me ne scuso, ma la motiviazioni di Carmen che io mi incavolo se perdo a biliardo non è corretto»

21.58 Prima clip sulla lite tra Katia e Carmen

22.21 Televoto chiuso. In nomination ci sono Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo

21.56 Signorini ammette di avere 38 e mezzo di febbre

21.53 Paolo Bonolis al telefono come fuori programma dopo le dichiarazioni a Carta Bianca «La storia come ben sapete è finita in gloria. A lei avevo promesso che la sarei andata a prendere con una barca che ho definito mia, era un'esca prelibata per prendere il pesce più prezioso del mediterraneo»

21.49 Si parte con Alfonso Signorini che fa gli auguri alla sorella. Il conduttore sembra essere piuttosto raffreddato

21.46 Le anticipazioni di Alfonso Signorini

Nei giorni scorsi si è accesa una forte discussione tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Le due “queen” della Casa non se le sono mandate a dire scatenando una vera e propria guerra che ha turbato gli equilibri del loft di Cinecittà. Tra le signore ci sono stati anche una serie di chiarimenti: veri o presunti? Tornerà davvero il sereno o i loro caratteri forti avranno la meglio?

Due grandi sorprese anche stasera per i “vipponi” di “Gf Vip”. Soleil Sorge riceverà la visita della madre. La ragazza sta attraverso un periodo di sconforto: non si sente capita dai coinquilini e allo stesso tempo si sente un po’ esclusa dal gruppo. Giucas Casella, da giorni tormentato sulle sorti della sua villa con piscina a Cefalù, potrà, finalmente, avere notizie dalla viva voce di suo fratello Concetto.

Infine, televoto tutto al femminile: Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

