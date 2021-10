Gf Vip, Katia Ricciarelli furiosa con Carmen Russo: «Sei una stron*a». E lei risponde così

GF Vip, Katia Ricciarelli furiosa con Carmen Russo: «Sei una stron*a», lei replica «A te è tutto concesso». Il colpo di scena della diretta del lunedì sera, arriva sul finale di puntata da due prime donne di questa edizione. Ma andiamo con ordine.

Lunedì sera, al momento delle nomination del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli nomina Carmen Russo. La ballerina commenta sulla scelta dicendo «Mi nomina perchè ha perso mentre giocava al biliardo», pensando di trovare Katia dalla sua parte nel minimizzare la cosa.

La Ricciarelli la accusa di essere scorretta «Hanno parlato tutto il tempo di nomination. Bisbigliavi e parlavi di nomination. Non mi devi rovinare la serata, Carmen scendi dal piedistallo!», parte una discussione animata tra le due. «Katia lo so che sei la regina dalla casa a cui è permesso tutto, sei la regina dagli occhi d'acciaio. Sei stata a sparlare per un mese di tutte». Signorini smorza la polemica ma durante la pubblicità Carmen e Katia continuano il litigio e volano parole pesanti.

La Russo accusa la Ricciarelli di sparlare di tutte «Quando passa Raffaella dici "ecco l’arrogante che sculetta". Tu al posto di parlare di melodramma, lo crei il melodramma! Ne hai sempre una per ognuno».

Katia urla furiosa contro Carmen «Stron*a» per aver sottolineato che ha una famiglia fuori che l'attende a differenza sua, Carmen risponde: «Ti ringrazio, ma tu pretendi che tutti stiano intorno a te, confondi la gentilezza, la responsabilità e l'educazione» .

