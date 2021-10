GF Vip, Signorini chiede a Jo Squillo di interrompere lo sciopero della fame: «Non è questo il luogo». La cantate, dopo tre giorni di digiuno interrompe la sua protesta dopo aver ricevuto notizia confortanti e soprattutto un messa da Chico Forti.

Venerdì scorso Jo Squillo aveva annunciato lo sciopero della fame in segno di protesta e soprattutto di solidarietà per le sorti di Chico Forti, in carcere negli Stati Uniti dal 2000. Su solleciatazione della cantante la produzione del Grande Fratello Vip ha ricevuto un comunicato della Farnesina

«La Farnesina - legge in diretta Signorini - continua a perseguire con il massimo impegno, in particolare attraverso l'Ambasciata a Washington, ogni possibile canale che possa condurre a una soluzione di questa triste e difficile vicenda. In questi giorni si stanno intrecciando dei contatti ad alto livello che dovrebbero portare a dei chiarimenti in grado di favorire il trasferimento in Italia di Chico Forti».

ma per Jo Squillo c'è un altro messaggio. Chico Forti ha mandato un messaggio sia al Grande Fratello che uno privato alla cantante: «Alfonso non ho la fortuna di conoscerti personalmente, ma dopo essere stato inondato di messaggi non posso non scriverti. Tu e Jo Squillo siete fantastici ed è doveroso esprimerti la più sincera gratitudine - poi un messaggio di Chico a Jo - A breve ti stringerò spero la mano con un abbraccio, grazie per il sangue fresco che mi avete iniettato nelle vene, Chico»

Signorini chiede a Jo di interrompere lo sciopero della fame «Il gioco in cui ti inserisci partecipando al GF è un po' distonico rispetto alla cornice in cui ti trovi, anche perchè richiede una costante assistenza medica che non possiamo fornirti. Alla luce anche di queste risposte, il tuo messaggio e il tuo gesto hanno trovato subito un'accoglienza anche inaspettata e inattesa, quindi io direi che per quanto mi riguarda puoi anche sospendere lo sciopero della fame, perché l'obiettivo è stato raggiunto». Jo Squillo accetta.

