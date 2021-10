GF Vip, come ha fatto Olga Plachina a conquistare Aldo Montano? «Mi ha bloccato ovunque». Sorpresa per il campione di scherma durante l'undicesima puntata del Grande fratello Vip, per lui c'è la moglie sposata in Siberia nel 2016.

Olga Plachina è la moglie di Aldo Montano. I due si sono conosciuti nel 2015 durante un mondiale e grazie ad un'amica. «Abbiamo passato la serata a parlare con google translate...neanche un bacio» ha raccontato Montano durante la diretta di lunedì sera.

Dopo quella sera «Ci siamo scambiati il telefono - racconta Montano - io la buttavo per le lunghe, lei fece una mossa perfetta mi bloccò ovunque, ho passato un'estate bella da un lato con la mia famiglia , brutta dall'altra. Riesco a ritrovare l'amica chiedendole di darmi una mano. Una mattina ricompare la sua foto su whatsapp e da allora ho ripreso tutto».

Sposati da cinque anni hanno due figli: Olimpia di 4 anni e a marzo sono diventati genitori di Mario jr.

