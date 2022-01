Gf Vip, la mamma di Sophie attacca Jessica: «Stai facendo una pessima figura». E Signorini interviene

GF Vip, Valeria, mamma di Sophie attacca Jessica: «Smettila stai facendo una pessima figura». Deve intervenire Signorini. Dopo aver fatto una sorpresa alla figlia e conosciuto Alessandro Basciano, la Pasciuti ha avuto parole poco carine per la principessa.

Leggi anche > GF Vip, Delia vuole un confronto con Alex, ma Belli rifiuta: «Devi parlare con Soleil». La Duran in lacrime

Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, per fare una sorpresa alla figlia: «Ciao amore mio, non piangere - dice la mamma della Codegoni - Oggi sono venuta qua per darti una carica, forza, aprire i tuoi occhioni che ha, io ascolto e l’amicizia deve andare su due binari uguali e l’amicizia te l’ha dimostrata un’altra persona, quella che non penserai mai: Soleil è un’amica, perchè ti dice quello che è davanti e non dietro le spalle, perchè dietro le spalle sono tutti bravi».

La donna ha poi avuto modo di conoscere Alessandro Basciano e ha detto: «Sophie è chiusa, ma credo che tu sappia il motivo. Vedo che con te è carinissima. L’altra sera non hai fatto passare un bel messaggio. Sophie merita tanto affetto e impara anche tu ad aprire gli occhi».

A sorpresa però la signora Pasciuti ha duramente attaccato Jessica per il suo voltafaccia, a suo dire, alla figlia: «Lulù ti ha detto una cosa perfetta e tu ti sei arrabbiata con lei, lei ha capito il messaggio che stai facendo passare fuori, ti piace Alessandro dillo in faccia. Se ti piace non ti ha scelto fai davvero brutta figura. Non ascoltare il mio consiglio che non sono niente per te, ma ascolta quelle di tua sorella che ti ha detto la verità». Jessica preferisce non aggiungere altro, ma è molto scossa.

Alfonso SIgnorini però arriva in suo aiuto diceondole che non è vero che sta facendo una brutta figura fuori ma che anzi è molto amata, ma la Sellassiè scoppia in lacrime.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA