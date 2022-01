Gf Vip, Delia Duran si confida con Jessica Selassié: «Sono qui per far capire ad Alex che io valgo»

Appena entrata al Grande Fratello Vip, Delia Duran si scopre fragile e sola, e si confida con Jessica Selassié. La nostalgia per Alex Belli comincia già a farsi sentire e la vicinanza con Soleil Sorge non aiuta la modella venezuelana a gestire le proprie emozioni.

«Spero che prima o poi tu e Soleil vi parliate. Se conosci il lato bello di Soleil potreste divertirvi qui dentro», le ha detto Jessica, convinta che il tempo a disposizione possa aiutare Delia Duran a fare chiarezza all'interno della propria relazione con Alex Belli. «Secondo me il tempo che passerai qui sarà anche per elaborare il tuo amore per Alex. Per uscire da qua più forte, consapevole e decisa».

Piacevolmente sorpresa dalle parole della principessa, Delia Duran ha confessato di aver deciso di entrare al Gf Vip per prendersi un momento lontano dal marito affinché lui si accorga del dolore che le ha fatto provare: «Io ho messo questa sospensione per fargli capire che io valgo e soprattutto che io ci tengo». «È uno buono con un cuore enorme però fai bene a fargli capire che ci sei ma non sei scontata», le ha risposto Jessica, d'accordo con la scelta presa dalla modella.

Delia Duran, entrata nella 34esima puntata, si è dimostrata fortemente decisa a provare l’esperienza del Gf Vip dopo l'espulsione del marito: per la modella sarà una preziosa opportunità per ritrovare se stessa e valutare a pieno il futuro della sua relazione con Alex Belli. Soprattutto alla luce degli ultimi giorni vissuti a fianco dell'attore, con il quale ha avvertito una crescente distanza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA