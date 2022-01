Gf Vip, Nathaly si scontra con Sonia Bruganelli : «Mi hai attaccata e ti ho risposto»

GF Vip, ​Nathaly contro Sonia Bruganelli : «Mi hai attaccata e ti ho risposto». Pur essendo l'ultima arrivata la Caldonazzo è sempre più protagonista di questa edizione. Senza peli sulla lingua l'ex star del bagaglino, è stata una grande sorpresa, non ha paura di confrontarsi e scontrarsi con nessuno.

Da Valeria Marini a Katia Riciarelli passando per Sonia Bruganelli, Nathaly Caldonazzo non si è lasciata intimorire da nessuna. All'interno della casa del Grande Fratello Vip è una di quelle che si espone e dice la sua senza mai rimangiarsi nulla. E così è stato anche durante la puntata di lunedì sera.

Lo sscorso venerdì la Bruganelli aveva lasciato intendere che Nathaly non fosse "degna" di stare nel gruppo dei vip che hanno un passato artistico, la Cladonazzo giustamente risentita si è sfogata lanciando frecciatine contro l'opinionista.

In realtà questa acredine nasconde raadici più profonde. A svelarle, senza entrare troppo nel dettaglio è la stessa Bruganelli durante la 35ma puntata. «Non voglio entrare nella dinamica - racconta Sonia - avevo una linea di abbiagliamento per bambini, lei è venuta, in quanto Nathaly Caldonazzo voleva un cadeau e io ho detto "ma chi è Giulia Roberts?". Io non la conoscevo. Sicuramente Nathaly è molto intelligente e quello che ha detto è dettato dalla mia modalità di entrata, ma nemmeno tu sai quello che ho fatto in questi 25 anni, sono 17 anni che faccio un lavoro, non può essere definito con un semplice "voglio un uomo che mi regali l'aereo privato", ma poi dopo te lo devi tenere e mantenere».

«L'amico che mi ha portata al tuo negozio - spiega la Caldonazzo - mi ha detto che c'era un cadeau, non c'è stato e ho pagato 80 euro. Comunque io mi sono sentita attaccata e ho risposto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 08:30

