GF Vip, Delia vuole un confronto con Alex, ma Belli rifiuta: «Devi parlare con Soleil». La Duran in lacrime. Il triangolo amoroso è al centro della puntata di lunedì sera, ognuno di loro però resta fermo sulle proprie posizioni.

Delia è entrata nella casa del Grande Fratello in cerca di risposte e ha chiesto al marito di riconquistarla. Alex Belli, fuori, non ci pensa minimamente e prosegue a scrivere post su Instagram dedicati a Soleil.

«Io scrivo queste cose - ha detto Alex Belli dallo studio - perchè l'unica che mi difende è Soleil, il messaggio "per chi ha orecchie" è per te Delia che abbiamo passato tre anni insieme. Ti lancio le frecciatine per farti capire che tutto quello che siamo non l'hai mai raccontato».

«Io ti avevo chiesto di portarmi rispetto e non l'hai fatto - risponde Delia - se mi chiedono nella casa cosa è successo io rispondo. Direi che non mi stai portando rispetto, invece di preoccuparti della nostra relazione di preoccupi di come appari. Quando sono entrata qui nella casa ero una donna ferita, è normale che avendo un po' di rabbia dentro era difficile spiegarmi».

Delia: «Io penso di avere già le mie risposte pronte e vorrei un faccia a faccia con Alex - prosegue la Duran - non ce la faccio più, queste continuo looping di confronti, mi dà tanto fastidio. Sono stanca di questa storia, l'unica cosa che ti chiedo Alex è che sei sei consapevole di quello scrivi è meglio prendere una decisione». Soleil: «Ma non potete farlo a casa?».

Interviene Belli dallo studio: «Non c'è bisogno di un confronto con me. Hai avuto tre giorni per parlare con Sole, trovate un linguaggio» Delia: «Ma chi sei tu per dirmi cosa devo fare? Se non c'è feeling... Sei un animale televisivo e continua a fare quello che fai»

