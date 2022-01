GF Vip, diretta 17 gennaio: Delia "ruba" Manila a Soleil. Festeggiamenti per Kabir Bedi

GF Vip, diretta live di oggi lunedì 17 gennaio: Delia "ruba" Manila a Soleil. Festeggiamenti per Kabir Bedi. Questa sera su canale5 il 35mo appuntamento che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. In nomination ci sono: Federica Calemme, Kabir Bedi e Valeria Marini & Giacomo Urtis.

Venerdì scorso Delia Duran è entrata nella casa del Grande fratello Vip come concorrente ufficiale. Il suo ingresso ha generato inevitalmente scompiglio nella casa. La concorrente che soffre di più la sua presenza è ovviamente Soleil.

Delia che è alla ricerca di quelle risposte che, secondo lei, solo nel loft di Cinecittà potrà trovare, ha "rubato" a Soleil Manila Nazzaro, con cui si confida senza filtri. Ma questa sera spazio alle sorprese per Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni, ma soprattutto ai festeggiamente di Kabir Bedi.

La trigre di Mompracem ha compiuto 76 anni e ha festeggiato il suo compleanno proprio nella Casa del “Gf Vip”. I concorrenti in suo onore hanno preparato una cena indiana con tanto di costumi e balli della terra d’origine dell’attore. Kabir ha ringraziato tutti per la festa indimenticabile che gli è stata preparata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 19:36

