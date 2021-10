GF Vip, Raffaella Fico, minaccia Soleil: «Io bitch? Ci vediamo in tribunale». Poi però su Tik Tok ... VIDEO

di Ida Di Grazia

GF Vip, Raffaella Fico, minaccia Soleil: «Io bitch? Ci vediamo in tribunale». Poi però su Tik Tok ... . L'ex fidanzata di Balotelli è rientrata nella casa durante la diretta di venerdì per chiarire un po' di cose con la sua nemica giurata.

Raffaella Fico entra nella casa del Grande fratello Vip venerdì sera, promettendo fuoco e fiamme contro la nemica Soleil.

«Sono qui - dice Raffaella - per dirti innanzitutto di avere un po' più di umanità. Dentro la casa si può essere più o meno amici ma ci sono affermazioni di pessimo gusto che non vanno fatte. Io prima di essere una concorrente del gf sono una donna e una mamma, sentirti dire determinate parole mi ha offesa tantissimo, vanno oltre il gioco. Le tue strategie non mi interessano, resto della stessa opinione su di te».

La frase a cui fa riferimento è il "Bye Bitch" di Soleil al momento dell'uscita dalla casa della Fico. Soleil risponde senza scomporsi minimamente: «Io vedo solo tanta ipocrisia, quello che ha detto lo deve dire a se stessa. io sicuramente ho sbagliato a risponderle. Da mamma e da donnna quale io non sono spero di essere un esempio migliore, vedere che una mamma e una donna crea certe dinamiche non è bello. Da quando sei andata via è tutto cambiato. Io le ho solo detto ipocrita, falsa e incattivita, semma è lei che mi ha offesa. Il bye bitch l'ho detto per ridere, era detto in modo giocoso».

Raffaella non vuole sentire ragioni: «Su quella frase io non posso aggiungere altro, mi fermo qui perché verrà valutato nelle sedi opportune. Non posso andare oltre su queste frasi e su queste affermazioni» . «Tesoro non conosci la legge se pensi di potere fare una cosa del genere per un termine scherzoso e con intenzioni scherzose». Soleil manda Ko la Fico.

La minaccia legale della Fico stona con i suoi post su Tik Tok, perchè andando sul suo account c'è un video in cui mostra la sua splendida chioma e scegie di mettee come sottofondo musicale "Boss Bitch" canzone della rapper Doja Cat che ha nel testo la frase "I'm a Bitch, I'm a boss"...dov'è la coerenza?.

