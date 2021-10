di Ida Di Grazia

GF Vip: Ainette commossa parla del figlio autistico, Sonia Bruganelli reagisce: «Per mia figlia sognavo altro»​. L'ex gatta nera in settimana ha raccontato del dolore di quando ha scoperto della disabilità del figlio Cristopher. Durante la diretta del venerdì l'opinionista però ha voluto cambiare la prospettiva.

Leggi anche > GF Vip, Katia Ricciarelli confessione hot: «Ho avuto un flirt con Alberto Sordi. Lui sì che...»

Durante la diretta di venerdì sera del Grande Fratello Vip, Ainett ha parla del suo figlio Christopher, nato dal matrimonio con Nicola Radici, affetto da autismo: «Nessun genitore vorrebbe ricevere questa notizia, è come un pugno in faccia. Il bambino fino a due anni parlava, poi ha smesso completamente ed è stato un campanello d'allarme. Ho dovuto lavorare molto su me stessa, mi sono arisollevata grazie alla fede, ed è stato un dono. Cristopher è stato speciale si da subito, è importantissima la diagnosi precoce, spesso i genitori non vogliono vedere per paura di scoprire che c'è qualcosa che non va. Iniziare un percorso riabilitativo precoce è direttamente proporzionale al benessere del bambino».

Sonia Bruganelli che ha una figlia con disabilità, è molto sensibile sul tema «Ainette io sono d'accordo con te quando parli di diagnosi e per il fatto che tu abbia il supporto della fede.Vorrei venisse però tesa una mano a chi come me non riesce a vedere un dono in quello che è successo a mia figlia. Avrei voluto un futuro diverso per lei. Diciamo anche alle mamme che non ce la fanno che è giusto buttarsi giù ogni tanto e che è dura».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 00:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA