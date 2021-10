GF Vip, Manuel Bortuzzo illude Lulù? Lui risponde: «Non voglio fare lo str*nzo». In settimana, il nuotatore ha avuto un riavvicinamento con la princess e tra loro ci sono stati baci e coccole sotto le lenzuola.

Il riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non convince. In particolare durante la diretta del venerdì sera le opiniosite hanno chiesto al nuotatore di non illudere Lulù che si era faticosamente allontanata da lui.

Signorini chiede a Bortuzzo il perchè di questo avvicinamento: «Lei è così dolce - spiega - che è impossibile non prendersi il bene che ti dà. Ci lasciamo andare così, senza discussioni, senza parole. Io le ho detto che la cosa più bella sarà fuori, ora è una cosa che fa bene, quindi se fa bene perchè no. Lei ha rispettato i tempi. Io mi sentivo a disagio nei confronti di me stesso, perché quando una persona che ti vuole bene e a cui vuoi bene, ti viene vicino, fai fatica a staccarti totalmente. Non volevo passare per lo str*nzo che non la saluta nemmeno. Allora dico viviamocela, siamo felici qui dentro e poi la nostra vita la costruiamo fuori».

