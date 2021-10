GF Vip, Katia Ricciarelli confessione hot: «Ho avuto un flirt con Alberto Sordi. Lui sì che...»

di Ida Di Grazia

GF Vip, Katia Ricciarelli confessione hot: «Ho avuto un flirt con Alberto Sordi». Oltre a Pippo Baudo e Jose Carreras nella vita della soprano, c'è stato anche un altro uomo molto amato dagli italiani. Il racconto in settimana nella casa e poi in diretta durante la quattordicesima puntata di venerdì sera.

«Da giovane ho avuto un flirt con Alberto Sordi - confessa Katia Ricciarelli nella casa del grande Fratello Vip - lui amava la lirica, veniva sempre a vedermi quando interpretavo Anna Bolena e mi inviava le rose. Mi dicevano: ‘Ma non era possibile che te le abbia mandate’. Ahò, me le ha mandate.Avevo 23 anni, una volta mi venne a prendere al residence perché, disse, voleva portarmi a cena. Capirai, io ero al settimo cielo. Sono scesa dal residence; sulla stradina lì del residence con la discesa e c’era la macchina di lui. Il nostro è stato un incontro focoso, era uno che ci sapeva fare, lui sì che era ... non come quelli di oggi». Durante la settimana Katia Ricciarelli ha confessato di aver avuto una storia con l'attore romano, storia che sciocca tutti gli inquilini della casa. Alfonso Signorini vuole saperne di più.

«Perchè focoso? Perchè sì - spiega la Ricciarelli - Cantavamo sempre insieme. In quel periodo avevo cominciato con Carreras, ma il fascino di Alberto Sordi... tu capisci che non è da tutti i giorni. Aveva una risata che ti conquistava».

Signorini la stuzzica e le chiede se era meglio Sordi o Giucas Casella ( altro ex flirt della Ricciarelli ndr), le sorride: «Ovviamente Sordi»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 22:52

