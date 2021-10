Questa sera andrà in onda su Canale 5 la consueta puntata in diretta del venerdì del Gf Vip. Cresce l'attesa di scoprire chi sarà il sesto eliminato dalla Casa Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Patrizia Mirigliani reagisce così alla vista del figlio con Miriana: quell'acronimo scritto su Instagram. Cosa significava

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA