GF Vip, diretta quattordicesima puntata: ​Ainett Stephens, Carmen Russo e Francesca Cipriani a rischio uscita. Una serata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, all’insegna delle grandi sorprese: in particolare, Ainett Stephens rivedrà i suoi amati fratelli e Jo Squillo la sua “figlioccia” a cui è legatissima.

leggi anche > GF Vip, Katia Ricciarelli furiosa con Jo Squillo: «Ora basta o compio un omicidio»

Nel loft di Cinecittà, nelle ultime ore, si è consumato un vero e proprio “dramma”: Francesca Cipriani, con la complicità di Carmen Russo, si è avventurata in una sciagurata impresa: il ritocco della ricrescita dei capelli. L'errore era dietro l'angolo. Il risultato, pessimo, ha gettato la “Barbie” della Casa nell disperazione e non sa come porre rimedio all'incidente di percorso. Grande Fratello andrà in suo soccorso?

Sono finite in nomination: Ainett Stephens, Carmen Russo e Francesca Cipriani. Quale sarà il verdetto del televoto?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA