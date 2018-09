XVII edizione Villammare Film Festival, parata di stelle. Da Anna Falchi a Enrico Lo Verso ecco tutti i premiati

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è conclusa venerdì laorganizzata dall’Associazione Villammare Film Festival – Golfo di Policastro, con la collaborazione di 105 tv e il sostegno del Comune di Vibonati e della Regione Campania.Una piazza gremita ha applaudito i tantissimi ospiti premiati, tra questi:Inoltre, a "Respiri" di Alfredo Fiorillo è andato il premio alla regia, premio miglior film e miglior cast "Alla Settima Onda" di Massimo Bonetti, premio migliore Opera Prima per "Le Grida del Silenzio", di Sasha Alessandra Carlesi, miglior Documentario etnografico a "Angeli del Sud" di Bruno Colella, premio migliore ricerca storica e soggetto per un documentario a Cesare Pifano per "Ma dove è Sbarcato Pisacane?", miglior corto “From on High” di Dawn Westlake. Infine, premio miglior corto per la giuria popolare “Ragù Noir” di Alfredo Mazzara,Menzione speciale Villammare Film Festival 2018 per la produzione RVM Entertainment. di Gaetano Agliata con il Cortometraggio fuori concorso "Una Semplice Verità" di Cinzia Mirabella.Tra i premi di quest’anno quello di Legambiente vinto da Sil Van Der Woerd e Jorik Dozy con “Birthplace” e menzione speciale ad Antonio Pennarella, protagonista del cortometraggio "Sensazioni d'amore", la cui completa dedizione al teatro e al cinema e la cui passione per un lavoro vissuto con profonda generosità e abnegazione restituiscono appieno il profilo artistico e umano di un interprete che senza dubbio mancherà alle scene italiane.