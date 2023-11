Will Smith gay? L'ex assistente: «Beccato a fare sesso con un collega». Poi la battuta sulle dimensioni. L'attore risponde (infuriato)

di Redazione web

Will Smith è finito al centro del gossip per una presunta relazione omosessuale con un collega. L'attore 55enne si è dovuto difendere dalla accuse del suo ex assistente Bilal che, durante un'intervista recente, ha raccontato che il premio Oscar avrebbe avuto rapporti omosessuali con l'attore Duane Martin con il quale recitò nella famosa serie "Willy-Il principe di Bel Air". Ma andiamo con ordine.

L'intervista choc

Bilal si è sempre descritto come l'ex assistente personale di Will Smith e, perciò, come una delle persone più vicine in assoluto all'attore. Proprio lui, nelle scorse ore, ha rilasciato dichiarazioni choc mentre veniva intervistato da Tasha K. Bilal, infatti, non solo avrebbe detto di aver visto Will Smith e Duane Martin consumare un rapporto sessuale in un camerino ma, avrebbe anche dichiarato che l'attore e l'ormai ex moglie Jada Pinkett Smith si sarebbero separati perché lui non riusciva a soddisfarla sessualmente.

Queste sono solo alcune delle affermaizoni di Bilal: «Ricordo benissimo la scena, ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy-Il principe di Bel Air, ed è stato allora che l'ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano e io mi sono imbattuto in tutto questo per caso».

Sul divorzio di Will Smith da Jada Pinkett Smith, Bilal ha detto: «Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un "mignolo". Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla, è stata una vittoria.

How is Tasha K able to get these people to say so much on her platform???? And why would a close friend choose to reveal this on her platform? WTF is going on?? pic.twitter.com/mDxGCKlNTd — Geechee Hippie ✊🏾🧘🏾‍♀️♋️ (@MochaMonaee) November 14, 2023

La risposta di Will Smith

Will Smith, dopo avere sentito le dichiarazioni rilasciate dal suo ex assistente, ha risposto tramite un suo portavoce che, a TMZ, ha detto: «Tutta questa storia è stata completamente inventata. Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un'azione legale».

