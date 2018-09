#sullamiapelle continua la sua corsa.

Ancora con dei numeri importanti.

Ed io sono felice, davvero.

Ma oggi, lasciatemelo dire, sapere che a Roma siamo solo in 5 sale, mi fa davvero tanto incazzare. — Alessandro Borghi (@AleBorghi_) 15 settembre 2018

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

si sfoga in merito ail film presente sulla piattaformache ha fatto discutere durante il. L'attore, che nel film interpreta propriosu Twitter fa sapere che ilprosegue con il suo successo, ma polemizza sulla scarsa presenza nelle sale.«#sullamiapelle continua la sua corsa. Ancora con dei numeri importanti. Ed io sono felice, davvero. Ma oggi, lasciatemelo dire, sapere che a Roma siamo solo in 5 sale, mi fa davvero tanto incazzare». Queste le sue parole sui social, proprio dopo aver polemizzato con alcuni politici in merito a quello che è un caso che scotta ancora molto e sul quale la famiglia diancora chiede giustizia.Ladi Alessio Cremonini che racconta gli ultimi giorni di vita del 31enne romano arrestato per spaccio. L'attore ha chiaramente detto in un'intervista a La Repubblica di non essere intenzionato a parlare della storia nei vari programmi politici in tv e ha esortato Salvini e Di Maio, o chiunque altro si sia espresso sil caso, a farlo nelle piazze, università: «io parlo molto volontieri con chi volete, ma in tv non ci vado perché la strumentalizzazione non è una cosa che mi interessa».