“Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli”: al cinema il primo supereroe asiatico Marvel. Simu Liu: "Con questo ruolo è come se avessi vinto la lotteria”.

È al cinema “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli”, nuovo film targato Marvel che introduce il primo supereroe asiatico, quello di Shang-Chi (Simu Liu). Nel film Shang-Chi è un giovane supereroe che intraprende un inedito viaggio alla scoperta di se stesso: dovrà confrontarsi con il passato quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli. “Quando ho saputo che avrei interpretato Shang-Chi ho pianto, sono rimasto senza parole” dichiara Simu Liu in collegamento su Zoom. “È stato come vincere sette volte la lotteria, la Marvel ha questo dono di cambiare completamente la vita delle persone”. Nel cast del film troviamo accanto a Simu Liu anche Awkwafina: “Penso che queste storie facciano capire bene che cosa voglia dire essere un asiatico a Hollywood e anche come siamo rappresentati sullo schermo” rivela l'attrice. “Più storie ci saranno così, più ci sarà una migliore rappresentazione e comprensione di chi siamo”. Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è in sala dal 1 settembre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA