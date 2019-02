Selma Blair e la malattia, agli Oscar il suo primo red carpet col bastone

Ultimo aggiornamento: 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso ottobre. Durante. «Ho la sclerosi multipla, gli effetti più gravi iniziano a vedersi e ho paura di non poter più condurre una vita normale», scrisse suai suoi followers.Divenuta nota al grande pubblico per la sua interpretazione in Cruel Intention, Selma Blair ha 46 anni. Fiera e orgogliosa ha sfilato all'after party di Vanity Fair degli Oscar 2019.. Più forte della malattia e del dolore che sta provando. «I primi sintomi erano comparsi almeno 15 anni fa - raccontava su Instagram - ma li ho sottovalutati. Ora mi sento completamente grata alla costumista che ogni giorno, con cura, mi aiuta a indossare i vestiti, infilando le gambe nei pantaloni e aiutandomi anche ad abbottonarmi».Unaquella dello scorso ottobre che commosse i fan: «- diceva - a volte cado, gli oggetti mi cadono di mano, ho problemi di memoria e di orientamento, ma sto combattendo. Mi viene da ridere, non so neanche cosa voglio ma sto facendo comunque del mio meglio, supportata dall'amore dei miei cari. Vorrei essere la speranza per altri e per me stessa, ma non è facile. Voglio giocare ancora con mio figlio, voglio ancora andare a cavallo, la mia passione. Da sola, per me ogni giorno è lunghissimo».