Richard Gere, l'amore per la moglie Alejandra: «Quando ci siamo conosciuti lei non sapeva chi fossi. Ora ci trasferiremo a Madrid»

Richard Gere e la moglie Alejandra Silva sono sposati da sei anni e insieme hanno due bambini, Alexander di cinque anni e James di quattro. L'attore e l'imprenditrice spagnola 41enne sembrano essere più felici che mai e in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, "l'Ufficiale e gentiluomo" ha fatto sapere che si trasferiranno a Madrid prima del prossimo autunno. Gere ha detto: «Per me, andare in Spagna sarà una grande avventura perché non ho mai vissuto a tempo pieno fuori dall’America. E penso lo sarà anche per i miei figli».

L'intervista di Richard Gere

Richard Gere e la moglie Alejandra Silva sono sulla nuova copertina di Vanity Fair che ha intervistato di recente l'attore hollywoodiano. Gere ha raccontato com'è nata la sua storia d'amore con la donna originaria della Spagna: «Quando abbiamo iniziato a frequentarci e lei è venuta a trovarmi in campagna, vicino a New York, a un certo punto le ho detto che mi sarei seduto a meditare, come facevo tutti i giorni, ma che lei poteva scendere al lago con me e sedersi a pensare, leggere o quello che le pareva e quando ho finito il mio esercizio, mi ha detto: “Ok, puoi dirmi cosa stavi facendo?”.

Il trasferimento a Madrid

Inoltre, Richard Gere ha anche parlato del prossimo trasferimento in Spagna, più precisamente a Madrid e ha detto: «Per Alejandra sarà meraviglioso stare più vicino alla sua famiglia. È stata molto generosa a concedermi sei anni di vita nel mio mondo, quindi credo sia giusto che io gliene conceda almeno altri sei nel suo. In ogni caso, amo la Spagna e penso che lo stile di vita, come quello italiano, sia fantastico. Quindi non vedo l’ora».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 18:40

