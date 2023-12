Quentin Tarantino elegge il miglior film della storia del cinema: «L’unica opera veramente perfetta»

di Alessia Di Fiore

Quentin Tarantino è considerato uno dei registi più influenti della nostra epoca grazie alla realizzazione di film diventati dei cult come Le iene, il memorabile Kill Bill e Bastardi Senza Gloria. Ma, al di fuori dei suoi lavori, qual è il film migliore in assoluto secondo il cineasta? Tarantino, oltre al suo primo classificato, ha offerto al pubblico una lista di ben 6 titoli che ritiene i capolavori della storia del cinema.

La lista

Non aprite quella porta di Tobe Hooper (1974)

Lo squalo di Steven Spielberg (1975)

L’esorcista di William Friedkin (1973)

Io e Annie di Woody Allen (1977)

Frankenstein Junior di Mel Brooks (1974)

Ritorno al futuro di Robert Zemeckis (1985)

Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah (1969)

Secondo Tarantino, Non Aprite quella Porta è «l’unico film veramente perfetto mai realizzato». Ma cosa intende il regista con “perfetto”? «Beh, non ce ne sono molti. Quando dici film perfetti stai parlando di tutta l’estetica. I titoli del genere in un certo senso attraversano tutta l’estetica, in un modo o nell’altro. Non c’è niente che tu possa dire per cambiare la mia idea su questi film o per abbatterli».

