Denzel Washington compie 69 anni e racconta: «Dopo aver vinto l'Oscar mia mamma mi mandò a buttare la spazzatura»

La star di Malcom X, Denzel Washington, il 28 dicembre ha compiuto 69 anni e in una recente intervista ha raccontato un divertente aneddoto accaduto la notte in cui vinse l'Oscar. A volte si pensa che una volta raggiunta la fama, tutti gli attori si montino la testa... ma non è quello che succede quando vieni da una famiglia come quella di Denzel Washington, che nemmeno la notte in cui ha vinto un premio Oscar è riuscito a esimersi dai compiti familiari.

L'attore ha raccontato: «La mia famiglia era ricca spiritualmente. Nostro padre lavorava 15 ore al giorno, due o tre lavori diversi e alla domenica faceva il predicatore. Eravamo la generazione che non vedeva quasi mai il padre: via al mattino presto e tornava la sera tardi, impegnato in mille cose per tirare su la famiglia. Voleva che andassimo a lavorare, ma nostra madre ci inculcò la necessità di studiare e andare all'università. Mia madre, che ha 90 anni, mi ha insegnato a tenere i piedi per terra. Quando vinsi il primo Oscar mi disse: 'Ok, ora porta fuori l'immondizia!»

Puoi aver vinto il premio più importante della tua carriera... ma la mamma è sempre la mamma.

