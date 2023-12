John Travolta, Natale con i figli Ella Bleu e Benjamin: la foto insieme per augurare buone feste

di Redazione Web

Spesso si pensa al Natale delle celebrità come qualcosa di lontano e diverso, ma la verità è che nella maggior parte dei casi si tratta di ritrovarsi con la famiglia e ricercare quel senso di calore e vicinanza che solo lei può darti. E in effetti John Travolta, attore pluripremiato e dalla fama intramontabile, ha deciso di augurare buone feste a tutti tramite una foto - quasi una cartolina - insieme a sua figlia Ella Bleu, di 23 anni, e il più piccolo, Benjamin, che da solo un mese ha compiuto 13 anni.

I tre hanno deciso di concedersi una vacanza tutti insieme in montagna, quest'anno, e sembrano pronti a lanciarsi a sciare giù per la pista. John Travolta, di ormai 69 anni e in forma come al solito, sorride alla fotocamera mentre tiene i figli tra le braccia, e scrive in didascalia: «Buon Natale a tutti, vi vogliamo bene!».

Il ruolo in The Shepherd e l'esperienza di quasi morte

John Travolta ci ha sorpreso questo Natale con il suo ruolo nel film The Shepherd, ambientato proprio alla vigilia di Natale del 1957: un pilota della Royal Air Force sta cercando di tornare a casa, ma durante il tragitto appare un misterioso uomo che trasforma il viaggio in avventura.

Poco tempo fa, l'attore ha raccontato la sua near-death experience, vale a dire un'esperienza che lo ha portato vicino alla morte, una vicenda accaduta nel 1992 ma che lo ha spinto ad accettare il ruolo in The Shepherd. In effetti, John Travolta è effettivamente un pilota esperto e ha ottenuto la sua prima licenza di volo nel 1976.

Nel 1992, tuttavia, qualcosa è andato storto in volo, secondo quanto riporta il DailyMail, proprio come accade al pilota nel film: «C'è stato un guasto elettrico in un mentre ero sopra Washington D.C, anche se rispetto a ciò che accade in The Shepherd ero in un modello di aereo diverso. Per questo, quando ho letto il racconto di Forsyth, mi ha ricordato della mia esperienza personale. Mi ricordo di aver pensato che sarei sicuramente morto. Avevo due motori funzionanti ma nessuno strumento, niente».

Poi, la svolta: «Come per miracolo, è cominciata la discesa. Ho visto il monumento di Washington D.C. e ho dedotto che l'aeroporto era proprio accanto, così sono atterrato proprio come Freddie fa nel film». Poco dopo quest'esperienza, dichiara l'attore, ha letto il libro e si è «innamorato all'istante». John Travolta aggiunge: «Mentre leggevo pensavo "ho vissuto esattamente questo", e allora avevo l'età giusta per interpretare Freddie. Invece, ho aspettato 30 anni per avere il ruolo di Shepherd».

