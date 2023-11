Dwayne "The Rock" Johnson presidente degli Stati Uniti? L'attore ammette: «Mi hanno contattato diversi partiti»

L'attore Dwayne Johnson, conosciuto da tutti con il soprannome di The Rock, ha rivelato che diversi partiti lo hanno contattato per chiedergli se volesse candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, dopo che un sondaggio aveva rivelato che il 46% degli americani avrebbe sostenuto la sua campagna. Primo ospite nel nuovo podcast del comico Trevor Noah 'What Now?', l'attore ed ex wrestler ha raccontato di «essere rimasto davvero commosso e onorato» dal sondaggio.