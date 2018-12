Mercoledì 26 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per le star di Hollywood è tempo di controllare il conto in banca, per verificare quanto siano stati redditizi i cachet ottenuti per interpretare film e spot. Come sempre ci viene in aiuto la classifica stilata da Forbes per orientarci tra gli ingaggi milionari di attori e attrici di casa a Los Angeles.Ed ecco che anche se meno presente al cinema, èla star che ha guadagnato di più nel 2018 con 239 milioni di dollari. Ma non sono i film infatti, ad aver fruttato così tanto all'amato divo, ma la cessione di un'azienda produttrice di tequila - chiamata Casamigos - alla multinazionalae dei liquori Diageo, proprietaria di brand come Smirnoff e Johnny Walker.E' invece l'attore del momento, l'ex-campione di wrestling The Rock, al secolo, una vera macchina da soldi al botteghino, l'unico in grado di garantire incassi importanti ai produttori, interpretando ruoli muscolari, in action movie, conditi con umorismo. Per lui un 2018 da 124 milioni di dollari.Medaglia di bronzo perche dopo anni di oblio è risalito sull'Olimpo di Hollywood grazie alla sua interpretazione nella saga di Iron Man. Lo scorso anno ha incassato solo 15 mln per il ruolo in Spider-Man: Homecoming e partecipato al film Disney per famiglie Il viaggio del dottor Dolittle. Negli ultimi 12 mesi ha ricevuto bonifici per 81 milioni di dollari.E' ancora il mondo dei supereroi a garantire cachet da capogiro. In quarta posizione con 64,5 milioni di dollari troviamo, che nella franchise degli Avengers interpreta Thor.A metà classifica, troviamo la star di origine cinese, erede di Bruce Lee, che ha portato le arti marziali al cinema. Per lui sei film interpretati nel 2017 ed uno stipendio complessivo di 45,5 milioni di dollari, molti dei quali vengono dalla Cina, dove è amato in modo particolare.In sesta posizione, l'attore reso famoso negli anni 90 dalla sitcom Willy, il principe di Belair ha guadagnato consensi anche in ruoli drammatici, tra cui due film con Gabriele Muccino. Nell'ultimo periodo un po' in ombra, ma comunque con cachet dignitosi per una stella del cinema,: 42 milioni di dollari, di cui circa la metà per il film Bright, per Netflix.In settima posizione l'unica attrice presente nella top ten:. La diva americana, per far salire il suo stipendio è passata dalle commedie, ai film della Marvel, dove interpreta la Vedova Nera, personaggio che le ha consentito di portare in banca 40,5 milioni di dollari, lo stesso guadagno di, uno degli uomini di spicco di Bollywood in India.In chiusura il re delle commedie americane, produce ed interpreta film a raffica. Lui è, meno famoso in Italia, ma popolarissimo negli States. Chiude il 2018 con 39, 5 mln di dollari.Ultima posizione per, 37,7 milioni di dollari, una star in India, passa da film di successo a sponsorizzazioni per brand globali.