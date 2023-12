Nicolas Cage, addio al cinema dopo 45 anni di carriera: «Voglio sperimentare prima della pensione»

di Redazione Web

L'attore di "Il talento di Mister C" si prepara all'ultimo ciak per poi dire addio al cinema. Nicolas Cage, 59 anni, è pronto a sperimentare altre forme di recitazione prima di salutare il pubblico e andare in pensione. La stella holliwoodiana sente di non poter più prendere nulla di nuovo dai set cinematografici, ma la voglia di mettersi in gioco non si arresta con l'avanzare dell'età. Infatti, Nicolas Cage si dice pronto alle serie tv per completare il suo percorso da attore e poi dedicarsi completamente alla sua vita privata e alla sua famiglia.

L'addio al cinema

«Dopo 45 anni che lo faccio sento di aver detto più o meno tutto quello che dovevo dire con il cinema», ha detto Nicolas Cage a Uproxx. E poi: «Spero di cambiare formato e di dedicarmi a qualche altro modo di esprimere la mia recitazione».

L'attore protagonista di Con Air compirà 60 anni il prossimo 7 gennaio, ma la voglia di apparire ancora sullo schermo (quello piccolo) e di imparare nuove forme di recitazione lo portano a dichiararsi alla televisione e a salutare il cinema, dopo più di 49 anni di carriera.

«Vorrei poter andarmene con una nota alta, come Dream Scenario e poter dire “Adios”.

I personaggi dell'attore

Nei 100 film in cui ha recitato, Nicolas Cage ha interpretato diversi personaggi che lo hanno reso celebre su scala mondiale: da "Il mistero dei Templari" in cui si appresta a vivere avventure spericolate per custodire un tesoro, a "Face Off" con il superlativo John Travolta. E come dimenticare il suo ruolo in "City of Angels" in cui impersonifica un angelo che si innamora di una donna sulla Terra, la bellissima Meg Ryan.

La carriera di Cage non è sempre stata rosea: dopo anni di successo ha vissuto nell'ombra a causa di gravi problemi economici che lo hanno costretto ad accettare film minori e ruoli scadenti per riuscire a pagare tutti i debiti. Negli ultimi anni l'attore era tornato a giocare in seconda base, ma il suo fascino è rimasto nelle pelliccole degli anni 2000.

