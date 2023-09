Leonardo Pieraccioni, multa a 58 chilometri orari. Lo sfogo contro il velocar: «Non la meritavo, ma la pago»

Leonardo Pieraccioni è l'ultima vittima, forse la più illustre, del velocar fiorentino. Come migliaia di automobilisti di Firenze (e non solo) anche l'attore è stato multato dal particolare autovelox che, grazie alla telecamera rialzata, riesce a rilevare la velocità delle auto per più metri.

E il suo sfogo social, come spesso capita, è tutto da ridere... «Ho preso una multa. Non me la meritavo troppo, il limite era di 50 all’ora e io andavo a 58, col 5% di tolleranza per tre chilometrucci… però va bene, l’ho presa e la pago ma… l’ho presa con il velocar», spiega su Instagram prima di fare una domanda ai suoi follower.

«La mia domanda è: quanto dura? Perché pare sia una entità astratta messa dall’alto, che ti guarda e pare che ti segue c’è chi dice per 30, chi per 50 metri».

L'attore comico ha un'altra domanda: «Una volta che tu entri nel presepe di 60 macchine che improvvisamente vanno a 12 all’ora, una processione senza morto, quanto dura? Il mi’zio è convinto che una volta che tu entri in questa bolla ti segua fino a casa, lui quando va a letto lo saluta. Quindi la mia domanda è quando ti prende e quando ti lascia?».

