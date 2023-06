Leonardo Pieraccioni contro i fast food: «Noi boomer non sappiamo come ordinare». Il sketch è imperdibile VIDEO

di Redazione web

Leonardo Pieraccioni è molto amato e seguito anche sui social, oltre che al cinema. Il suo profilo Instagram conta ben un milione di follower e proprio su questa piattaforma, l'attore pubblica spesso dei video molto divertenti in cui "denuncia" in maniera ironica, situazioni a lui scomode. Nell'ultimo video postato da Leonardo, il tema principale riguarda i "boomer" alle prese con i fast food. Lo sketch è tutto da ridere.

La "denuncia" social di Leonardo Pieraccioni

Il video comincia come al solito: Leonardo Pieraccioni che si riprende e denuncia in maniera tragicomica ciò che lo disturba. Ecco cos'ha detto l'attore: «Volevo fare un appello a quelli delle grandi distribuzioni, McDonald's, Burghy etc..., ma anche vedo alla stazione, i bar si sono tecnologizzati, vedete non lo so nemmeno dire e noi boomer cinquantenni quando si va a fare le ordinazioni ci sono quei touchscreen davanti ai quali per fare l'ordine noi si rimane imbambolati.

La reazione al video

Il video, come del resto tutti gli altri pubblicati da Leonardo Pieraccioni, ha subito riscosso moltissimo successo. Numerosissimi i like e i commenti tra cui anche quello di Sabrina Ferilli che scrive semplicemente: «Perfetto», dando, evidentemente, ragione al collega.

