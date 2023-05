Leonardo Pieraccioni e la pancera contenitiva: «Non mi arrivava il sangue al cervello»

di Redazione Web

Anche gli attori utilizzano la pancera contenitiva: quest'ultima si indossa sotto i vestiti e aiuta a definire meglio le curve. A dimostrarlo è senza alcuna vergogna Leonardo Pieraccioni che nelle ultime ore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con una lunga didascalia a corredo. Nella foto il regista indossa una canottiera beige che gli è stata cucita su misura quanche anno fa. Ma andiamo a vedere cosa ha rivelato l'attore toscano.

Leonardo Pieraccioni: «Sono fidanzato, ci vediamo dal lunedì al giovedì. Sanremo? Amadeus ha bocciato»

Leonardo Pieraccioni, conto da 162mila euro al ristorante di Salt Bae: «Sputi la carne e la rivendi»

Il racconto di Leonardo Pieraccioni sul suo profilo Instagram ha ricevuto non solo tantissimi like ma anche numerosissimi commenti da parte dei fan. «Qualche anno fa il mio costumista alla vigilia delle riprese di un film mi sentì che mi lamentavo “dovrei perdere 3 o 4 chili”. Mi si avvicinò e sottovoce mi disse “fatti trovare domattina alle 7 zona Pantheon”. Che paura. Pensavo a qualcosa d’illegale: un punturone americano, uno stregone del Burkina faso. Invece mi fece entrare, incappucciato per non essere riconosciuto, in una sartoria ancora chiusa dove una sarta mi cucì questa sorta di canottiera/pancera strettissima che mi avrebbe fatto “perdere 6 chili” in un botto», ha scritto Pieraccioni a corredo della foto.

L'attore toscano ha poi continuato: «Il primo giorno di riprese in tre me la fecero scivolare addosso, io uscì dalla roulotte e tra la canottiera stringente, il caldo e la vergogna di averla indossata iniziai a sudare come una fontana ed a parlare senza congiuntivi perchè non mi arrivava il sangue al cervello.

«Rientrai subito in roulotte in quattro si aggrapparono alla canottierina che nel frattempo mi si era appiccicata addosso “presto, presto, lo perdiamo, lo perdiamo”. Riuscirono a togliermela ed io ricominciai a respirare anche se da allora tutti tutti i congiuntivi non mi sono mai più tornati», ha concluso il regista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA