Paco Fabrini morto a 46 anni in un incidente: da bambino interpretò il figlio di Tomas Milian

Domenica 13 Ottobre 2019, 14:13

È morto: l'ex attore, 46 anni, è deceduto dopo unavvenuto a. Da bambino era diventato famosissimo nel ruolo di, il figlio del celebre ispettore interpretato da. La sua carriera da attore, però, si era interrotta ad appena 13 anni e, crescendo, l'uomo si era trasferito nel comune del Viterbese dove lavorava come pizzaiolo.era figlio di una costumista, Alessandra Cardini, ed è anche per questo che Bruno Corbucci lo aveva scelto, ad appena sei anni, per interpretare il figlio dinelle fortunate commedie poliziesche che vedevano come protagonista l'ispettore Nico Girardi. Viso dolcissimo e grandi tempi comici,aveva saputo conquistare i tanti fan delle commedie con, lavorando accanto all'attore cubano fino al 1984 e chiudendo la carriera da attore due anni dopo.Da tempo residente a Ronciglione,lavorava come pizzaiolo e ieri sera è stato centrato da un'auto mentre si trovava a bordo del suo. Trasportato d'urgenza in ospedale, èpoco dopo il ricovero. Lascia una moglie e due figli. I fan dei film di Bruno Corbucci con Tomas Milian sono ovviamente addolorati: i protagonisti di quei film non ci sono più, dall'attore cubano fino a Bombolo, passando per Olimpia Di Nardo. La prematura scomparsa di, però, è una notizia che fa ancora più male.