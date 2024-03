Oscar 2024, dove vederli in tv e streaming: la diretta della cerimonia

Per la prima volta dopo anni di esclusiva Sky9 e Tv8, la notte degli Oscar in Italia verrà trasmessa su Rai1. I telespettatori potranno collegarsi per vedere lo spettacolo nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, in diretta da Los Angeles.

La trasmissione inizia alle 23.50 con il commento di Alberto Matano, e la cerimonia di premiazione vera e propria inizierà all'1 di notte, proseguendo poi fino alle 4.30.

Streaming su RayPlay

Inoltre, la cerimonia sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, con il commento di Matano, ospiti in studio, e il reportage dall'inviato del Tg1 Paolo Sommaruga direttamente da Los Angeles.

