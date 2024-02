Oscar 2024, Ryan Gosling e Mark Ronson si esibiranno con “I’m Just Ken”

di Alessia Di Fiore

La presenza di Ryan Gosling alla serata degli Oscar 2024, che si terrà il 10 marzo, era piuttosto scontata contando che l'attore è candidato alla categoria miglior attore non protagonista per la sua peformance nel film di Greta Gerwig Barbie.

Ora però è arrivata una nuova conferma: l'attore si esibirà sulle note di "I'm just ken" insieme all'autore della canzone Mark Ronson. La canzone è in nomination insieme alla favoritissima "What was I made for" di Billie Eilish, sempre dalla pellicola Barbie.

La prima fonte ufficiale a riportare la notizia è stato il Daily Mail, sebbene a inizio febbraio in un'intervista a Variety l'attore aveva dichiarato che l'Academy non gli aveva ancora chiesto di esibirsi: «Potrebbe essere un rischio troppo grande farmi recitare e cantare. Non so come potrebbe funzionare, ma sono aperto alla possibilità».

D'altronde Mark Ronson ha dichiarato che avrebbe accettato di esibirsi solo se a cantare con lui ci fosse stato proprio Ryan.

