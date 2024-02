Meryl Streep arriva in ritardo ai Grammy ma prima di prendere posto bacia il presentatore Trevor Noah

di Alessia Di Fiore

Come cita un famoso film di Garry Marshall «una regina non è mai in ritardo, sono gli altri ad essere in anticipo», e si, Meryl Streep, tre premi Oscar vinti nella sua leggendaria carriera cinematografica, è la vera queen dello star system hollywoodiano e arriva ai Grammy all'ora che vuole.

Ad accoglierla mentre fa la sua entrata in sala, il presentatore Trevor Noah, che accortosi della sedia vacante indirizzata all'attrice, anch'essa in nomination nella categoria Best Audio Book, Narration and Storytelling Recording, ha dato il via a un divertente siparietto a cui ha poi preso parte anche la stessa attrice.

Il presentatore ha affermato: «Non posso credere che Meryl Streep sia qui.

L'attrice, si è scusata del ritardo e ha baciato affettuosamente Trevor Noah su una guancia, la risposta del presentatore è iconica: «Non devi scusarti con me. E sapete cosa vuol dire questo momento? Che i Grammy vinceranno un Oscar!», afferma Noah riferendosi ai numerosi Oscar vinti dall'attrice.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA