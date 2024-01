Mamma Mia 3, Meryl Streep: «Se mi resuscitano, accetto»

di Alessia Di Fiore

Da qualche mese a questa parte si vocifera sulla realizzazione del terzo film di Mamma Mia, la maggior parte degli attori si sarebbe dimostrato entusiasta all'idea, qualcuno ha persino affermato di essere pronto a resuscitare. Ma cos'è che allora blocca la produzione? Miranda Sayfred, che nel film interpreta Sophie, ha parlato di una possibile mancanza di soldi, ma una cosa è certa, la stesura è già sul tavolo dell'Universal deve solo essere concretizzata.

Di recente si è espressa in merito la stessa Meryl Streep che in un'intervista a Vogue avrebbe confessato di essere pronta a tornare: «Se sono disponibile per un secondo sequel di Mamma mia? Sono pronta a tutto.

«Inoltre mi sa che, prima di iniziare le riprese, dovrò farmi una lastra al ginocchio, ma va bene: ci sto», conclude la Streep riferendosi al fatto che non è più giovane come un tempo.

