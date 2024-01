Golden Globes, Kieran Culkin vince il premio e sbeffeggia Pascal (battuto): «Suc***alo, Pedro»

di Redazione web

Golden Globes, Oppenheimer vince il miglior film battendo Barbie. Sul fronte televisivo, 'Succession' di Hbo ha portato a casa trofei per la miglior serie drammatica, il miglior attore (Kieran Culkin), la migliore attrice (Sarah Snook) e il miglior attore non protagonista (Matthew Macfadyen). I Globes hanno inaugurato la stagione dei premi di Hollywood con una serata caotica il cui conduttore, il comico Jo Koy scelto all'ultimo momento, non è riuscito ad agganciare il pubblico a partire dal noioso monologo iniziale.

Il discorso di Kieran Culkin

Tra i momenti clou della serata, c'è stato il discorso di Kieran Culkin (fratello di Macauley Culkin), che ha vinto il suo primo Golden Globes.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA