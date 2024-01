Nicole Kidman: «Tom Cruise, divorzio difficile. Il primo Oscar senza festeggiamenti, ero a letto da sola prima di mezzanotte»

di Dajana Mrruku

Nicole Kidman ha da poco pubblicato il suo libro "50 Oscar Nights" in cui ha raccontato qualche aneddoto sulla sera della vittoria del suo primo premio Oscar, nel lontano 2003, quando la sua vita personale era tutt'altro che stellare e di successo come quella lavorativa. Mentre splendeva sui red carpet di Hollywood con l'ambita statuetta, l'attrice stava affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita, quello del divorzio da Tom Cruise, suo marito per oltre 11 anni.

Andiamo a leggere qualche estratto dal libro, pubblicato dal Daily Mail.

La vittoria del primo Oscar e il divorzio da Tom Cruise

«Stavo lottando con le cose nella mia vita personale, eppure la mia vita professionale stava andando così bene. Dopo la vittoria del mio primo premio Oscar, sono andata in hotel e ho ordinato del cibo da asporto e l'ho mangiato sul pavimento del Beverly Hills Hotel. Mi sono letteralemnte seduta sul pavimento dell'hotel mangiando patatine fritte e un hamburger e sono andata a letto prima di mezzanotte. È stato allora che l'ho capito: io avevo bisogno di trovare il mio amore; ho bisogno di un amore nella mia vita. E non era mio marito (Tom Cruise ndr.)», ha raccontato Nicole Kidman nel suo libro.

«Se mai vincessi di nuovo, te lo dico, sarei fuori per 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA