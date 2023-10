Meryl Streep, divorzio dal marito dopo 45 anni: «Vite separate ormai da molto tempo»

di Redazione web

Meryl Streep ha annunciato il divorzio dal marito Don Gummer dopo 45 anni di matrimonio, quattro figli e cinque nipoti rivelando di aver intrapreso vite «separate da sei anni». Lo riporta il New York Post. In una dichiarazione congiunta, l'attrice premio Oscar e lo scultore hanno spiegato che nonostante la separazione «si prenderanno sempre cura l'uno dell'altro».

Streep e Gummer si sono sposati nel 1978 dopo essere stati presentati dal fratello di lei lo stesso anno. Secondo il tabloid la star di Hollywood, che ieri ha partecipato ai Princesa de Asturias Awards, è stata vista l'ultima volta insieme al marito alla cerimonia degli Oscar del 2018.

Il matrimonio

Un matrimonio che sembrava fino a oggi a prova di bomba è arrivato anche quello al capolinea: Meryl Streep e il marito Don Gummer conducono vite separate da addirittura sei anni. Lo scoop è di Page Six, la rubrica di gossip del New York Post. L'attrice tre volte premio Oscar (per Kramer contro Kramer, La Scelta di Sophie e The Iron lady) e lo scultore stavano insieme dal 1978, l'anno della prima di 21 candidature agli Academy Awards per il film Il Cacciatore. Entrambi ormai hanno i capelli grigi: Meryl ha 74 anni, Don 76. «Sono separati da oltre sei anni e, mentre si prenderanno sempre cura l'uno dell'altra, hanno scelto vite separate».

Lo choc dei fan

La notizia è arrivata come uno shock per i fan che avevano visto ancora ieri la diva ai premi Princesa de Asturias con la fede al dito.

