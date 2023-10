Linda Evangelista si scaglia contro i "trucchi" dei fotografi: «I filtri sono il diavolo»

di Redazione web

Linda Evangelista, una delle icone degli anni '90, ha condannato duramente l'utilizzo dei filtri che, molto spesso, i fotografi utilizzano per ritoccare le foto scattate durante i servizi per le riviste patinate. L'ex supermodel, che combatte dal 2018 un tumore al seno, si è scagliata contro Photoshop durante un'intervista al programma tv The View.

Come riporta il Daily Mail, il rimprovero della Evangelista non è casuale: è avvenuta, infatti, dopo le polemiche legate ai filtri utilizzati per una cover di Vogue, che ritraeva lei, Naomi Campbell e altre famose colleghe.

Le dichiarazioni di Linda Evangelista

Linda Evangelista, 58 anni, ha dichiarato: «Penso che i filtri usati in post produzione siano il diavolo.

La situazione attuale, secondo l'icona, sarebbe ben diversa: «Oggi, a prescindere da ciò che avviene sul set, modificano tutto successivamente». Le parole di Linda Evangelista si riferiscono anche a una polemica del mese scorso, legata ad una cover di Vogue raffigurante lei, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington: molti, infatti, hanno notato l'eccessivo uso dei filtri di Photoshop, definendo il servizio fotografico “catastrofico”.

Il dramma di Linda Evangelista

L'ex supermodella, dal 2018, non sta attraversando un periodo piacevole: nel 2018, infatti, le hanno diagnosticato un tumore al seno. Nel 2022, inoltre, Linda Evangelista ha rivelato di aver provato più volte il botox, specialmente per coprire le rughe della fronte dopo un trattamento estetico mal riuscito.

Parlando delle cicatrici dovute alla mastectomia, la modella ha aggiunto: «Non mi disturbano. Sono come dei trofei».

