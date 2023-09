Cindy Crawford: «Trattata come un pezzo di carne». L'attacco a Oprah Winfrey

di Redazione web

Cindy Crawford ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: la celebre modella, icona degli anni '90, ha deciso di attaccare Oprah Winfrey. Secondo la Crawford, infatti, Oprah l'avrebbe trattata come un oggetto, durante una puntata del suo show nel 1986.

Lo sfogo della Crawford è avvenuto all'interno di una docuserie prodotta da Apple TV, The Super Models: la serie, che uscirà prossimamente, conterrà anche gli interventi di Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington.

Oprah, come riporta il Daily Mail, per ora non ha replicato alle accuse della Crawford.

L'intervista

Nel 1986, Cindy Crawford non era ancora una diva: aveva solo vent'anni, ed era solo una modella alle prime armi.

L'Oprah Winfrey Show, per lei, rappresentava un'occasione da non perdere, e per Cindy si trattava della prima apparizione televisiva in assoluto. Cindy, accompagnata dal suo agente John Casablancas, era comprensibilmente nervosa, consapevole di dover sfruttare la grande occasione.

Queste furono le parole di Oprah per accogliere Cindy: «Hai sempre avuto questo corpo? Alzati un momento, questo sì che è un corpo!».

Così Cindy Crawford ha commentato l'esperienza: «Ero come un oggetto, dovevo solo mostrarmi e non proferire parola. Secondo la mentalità di oggi, il messaggio di Oprah sarebbe questo: “Alzati e fammi vedere il tuo corpo. Dimostrami che sei degna di essere qui”. »

La Crawford ha poi aggiunto:«In quel momento non me ne sono resa conto, ma poi mi sono detta: “Diamine, non va per niente bene...soprattutto da Oprah!”».

Cindy, poi, ha sottolineato l'indelicatezza di Oprah nel rivolgere le domande al suo agente, senza interpellare la diretta interessata: «Mi sarebbe piaciuto parlare delle mie difficoltà.

Le altre denunce

Le parole di Cindy Crawford si aggiungono a quelle di altre celebri modelle: molto simili, infatti, le parole di Brooke Shields contro Barbara Walters, ad esempio.

Brooke Shields, durante un'intervista con Drew Barrymore, ha accusato la Walters di averla trattata come un oggetto quando aveva solo 15 anni, nel corso di un'intervista per promuovere il film Laguna Blu del 1980.

Oltre alla mercificazione eccessiva del corpo, sempre più modelle stanno denunciando i lati negativi del loro stile di vita: dipendenze, problematiche legate al rapporto con il cibo e discriminazioni razziali. Linda Evangelista ha parlato di un intervento chirurgico che l'ha sfigurata; Naomi Campbell ha rivelato di aver subito danni permanenti inerenti il ciclo mestruale, a causa di un incidente avvenuto nel corso di un servizio fotografico.

