Kim Kardashian, la nuova villa da sogno (che fu di Cindy Crawford): ecco quanto vale

Una villa da sogno in uno dei posti più paradisiaci di Malibù. Kim Kardashian si è aggiudicata una nuova casa, che in passato era appartenuta alla top model Cindy Crawford. Prezzo d'acquisto: 70,4 milioni di dollari (oltre 71 milioni di euro).

Kanye West, la sua scuola privata cattolica: rette proibitive e lo strano accordo di segretezza

Kim Kardashian, la nuova casa che fu di Cindy Crawford

Oltre ad aver acquistato una mansione da sogno, Kim Kardashian può dirsi soddisfatta per aver risparmiato sul prezzo di vendita, inizialmente fissato a 99 milioni di dollari (oltre 100 milioni di euro). Come riporta l'Evening Standard, la superficie totale della casa e dei locali è di quasi 700 metri quadrati. La casa è la stessa in cui Cindy Crawford aveva vissuto con il marito Rande Gerber, prima di venderla nel 2018 ad una cifra equivalente a circa 39 milioni di euro. Ad acquistarla e rinnovarla erano stati l'imprenditore Adam Weiss e la moglie, l'attrice Barret Swatek. I vicini di Kim Kardashian sono tutti ricchi e famosi: nelle aree circostanti ci sono infatti altre case di lusso, di proprietà di Lady Gaga, Courteney Cox, Leonaro DiCaprio e Cher.

Kim Kardashian, la nuova casa da sogno

Situata in una zona rurale che sovrasta la spiaggia di El Sol a Los Angeles, la nuova casa di Kim Kardashian è dotata anche di campi da tennis, palestra, piscina con camino e spa. Le rifiniture sono di grandissimo lusso: pavimenti piastrellati, mura bianche, tetto composto da tegole in terracotta, finestre ad arco e quattro grandi camere da letto, oltre ad una lussuosissima suite. I bagni sono dotati di idromassaggio, mentre i grandi balconi offrono una vista mozzafiato sull'oceano. E dalla villa, c'è anche l'accesso diretto alla spiaggia di El Sol.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA