Oscar 2022, dove e quando seguire la diretta in tv. Paolo Sorrentino cerca il bis

Premi Oscar 2022, ecco dove e quando seguirli in tv. Per i cinefili c'è solo l'imbarazzo della scelta: a Hollywood è tutto pronto per l'inizio della cerimonia. Nella notte tra oggi e domani, i protagonisti inizieranno a sfilare sul red carpet dopo mezzanotte, con la cerimonia che inizierà ufficialmente all'una (ora italiana).

Leggi anche > Oscar 2022, non solo Sorrentino: ecco tutte le Nomination dell'Academy Awards

Oscar 2022, dove seguirli in tv

La diretta televisiva degli Oscar 2022 inizierà alle 00.15. Ci sono varie possibilità di seguire la cerimonia: per gli abbonati Sky c'è il canale 303 Sky Cinema Oscar, ma la premiazione sarà trasmessa anche in streaming su NOW Tv e in chiaro su TV8. A condurre la serata di Sky sarà Francesco Castelnuovo, affiancato da Gianni Canova e Francesca Baraghini e da tanti ospiti come Costantino della Gherardesca, Lillo&Greg, Claudia Gerini e i due attori Enzo Decaro e Massimiliano Gallo, a rappresentare l'unico film italiano in lizza come miglior film internazionale, “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, che con “La Grande Bellezza" ha già vinto l'Oscar come miglior film straniero nel 1994.



Per chi non può seguire la cerimonia in diretta notturna, sarà possibile vedere nel pomeriggio di domani, lunedì 28 marzo, la replica integrale su Sky Cinema Oscar. Sullo stesso canale 303 di Sky e su Sky Uno (ma anche on demand su Sky e su NOW) andrà in onda Il meglio della Notte degli Oscar 2022 dalle 21.15. In chiaro su TV8, invece, la trasmissione andrà in onda alle 23.45.

Oscar 2022, chi sono i conduttori di quest'anno

A condurre il red carpet della notte degli Oscar 2022 saranno Vanessa Hudgens, Terrence J e Brandon Maxwell. I conduttori principali della cerimonia saranno invece Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Sul palco, però, saliranno anche tantissimi ospiti di fama internazionale nel ruolo di co-conduttori: Lady Gaga, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris Rock, Yuh-Jung Youn, Ruth E. Carter, Sean "Diddy" Combs, Daniel Kaluuya, Lily James, Lupita Nyong'o, Tracee Ellis Ross, Mila Kunis, Naomi Scott, Uma Thurman, Tyler Perry, Jamie Lee Curtis, Halle Bailey, Jason Momoa, Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins, Rami Malek, John Leguizamo, Simu Liu, John Travolta, Stephanie Beatriz, DJ Khaled, Jennifer Garner, LEI, Tiffany Haddish, Woody Harrelson, Tony Hawk, Bill Murray, Elliot Page, Kelly Slater, Shawn Mendes, Shaun White, Jacob Elordi, Jake Gyllenhaal, Jill Scott, JK Simmons, Serena Williams, Venus Williams, Wesley Snipes e Rachel Zegler.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA