The Blair Witch Project, il cult horror anni '90 torna in una nuova produzione per i ragazzi della Gen Z e Alpha

Il maestro dell'horror mainstream Jason Blum produrrà “The Blair Witch Project” per Lionsgate. Il produttore è sulla cresta dell'onda per i successi di “Paranormal Activity”, “The Purge”, “M3GAN” e “Five Nights at Freddy's” e la sua casa di produzione Blumhouse è famosa per i suoi film a basso budget, perfettamente in linea con il progetto originario di Daniel Myrick e Eduardo Sánchez.“The Blair Witch Project” è stato, infatti, il film indipendente di maggior successo di tutti i tempi incassando quasi 250 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget originale che oscillava tra i 35mila e i 60mila dollari.

La trama originale del film

La pellicola verrà resa fruibile alle nuove generazioni che potranno scoprire ormai un classico del cinema horror contemporaneo. Blum collaborerà con il produttore Roy Lee, che in precedenza ha prodotto il reboot di “Blair Witch” del 2016.

La Lionsgate lancia una rivisitazione dei classici horror

L'annuncio è stato fatto al CinemaCon, la fiera annuale del cinema in corso a Las Vegas. Questo film è il primo di un accordo multi-cinematografico con Blumhouse che reinventa i classici horror per la Lionsgate. «Non penso che ci sarebbe stata una 'Paranormal Activity' se prima non ci fosse stata una 'Blair Witch' - ammette Blum, che ha girato il suo film sullo stesso stile del falso documentario - quindi questa sembra un'opportunità davvero speciale e sono entusiasta di vedere dove porterà». Blumhouse ha già collaborato di recente con Lionsgate su “Imaginary”, un thriller su un sinistro orsacchiotto per bambini.

