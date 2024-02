Malattia del cervo zombie, la patologia si sta diffondendo in modo preoccupante. Che cos'è e che pericoli ci sono per l'uomo

Una nuova malattia si sta propagando tra gli animali del nord degli Stati Uniti. Il mondo del cinema e della letteratura ha sempre attinto dal mondo reale, ma stavolta sembra avvenire l'esatto contrario. Se negli horror gli esseri umani vengono infettati da una malattia che li porta in un purgatorio tra la vita e la morte e mostrano sintomi terribili - bava alla bocca, sguardo assente, violenza inaudita e fame di carne umana - nelle foreste del Wyoming alcuni di questi sintomi sono stati riscontrati in più di 800 esemplari di cervi e alci. Per questo si parka di malattia del cervo zombie.